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Trump Shaken but Upbeat After Gunman Stopped

“Donald Trump was said to be shocked at what the FBI described as the second attempt on his life in two months, but he was already cracking jokes about it on Sunday afternoon in phone calls with advisers and allies,” the New York Times reports.

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