«СОЛЛЕРС» начал серийный выпуск среднетоннажных грузовых автомобилей

«СОЛЛЕРС» начал серийный выпуск среднетоннажных грузовых автомобилейНа предприятии «СОЛЛЕРС Комтранс» в Ульяновске началось производство среднетоннажных автомобилей Sollers серии TR, сообщает пресс-служба компании.
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