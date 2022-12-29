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Спустя огромное количество времени таки составил свою картину насчет GTX 1080

Спустя огромное количество времени таки составил свою картину насчет GTX 1080

﻿﻿Всем привет, дорогие друзья. Рад видеть тебя! Спустя колоссально долгое время сделал свою картинку про GTX 1080.

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