Израиль никогда не был другом России. Вся история взаимоотношений двух стран – это история предательства Израилем России.
Нужен ли России «Израиль»
Комментарии
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sergmann
да да, а ЗЕЛЕНСКИЙ служит интересам хохлов.
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11 час.
Таисия Иванова
Израильские поселения выгнали из всех государств в мире, нигде не хотели их оставлять.... Один из апостолов Христа был евреем, имя его Иуда, за 30 сребряников он продал Христа, и все они потомки Иуды, склонны к предательству.....это история , ее нельзя изменить.....
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10 час.
И
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
а скажите в каком веке была Иудея?
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9 час.
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