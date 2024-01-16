Нужен ли России «Израиль»

Таисия Иванова

Израильские поселения выгнали из всех государств в мире, нигде не хотели их оставлять.... Один из апостолов Христа был евреем, имя его Иуда, за 30 сребряников он продал Христа, и все они потомки Иуды, склонны к предательству.....это история , ее нельзя изменить.....