На Смоленщине впервые вынесли приговор за «отмытый» из криптовалюты преступный доход

Молодой житель Смоленска сперва стал фигурантом одного уголовного дела за наркоторговлю с многомиллионым оборотом Первый в регионе обвинительный приговор за легализацию преступного дохода из криптовалюты в деньги вынес Промышленный районный суд Смоленска.
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