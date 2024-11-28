Смоленск 2.0
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На Смоленщине впервые вынесли приговор за «отмытый» из криптовалюты преступный доход

На Смоленщине впервые вынесли приговор за «отмытый» из криптовалюты преступный доход

Молодой житель Смоленска сперва стал фигурантом одного уголовного дела за наркоторговлю с многомиллионым оборотом Первый в регионе обвинительный приговор за легализацию преступного дохода из криптовалюты в деньги вынес Промышленный районный суд Смоленска.

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