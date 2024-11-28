На Смоленщине впервые вынесли приговор за «отмытый» из криптовалюты преступный доход

Молодой житель Смоленска сперва стал фигурантом одного уголовного дела за наркоторговлю с многомиллионым оборотом Первый в регионе обвинительный приговор за легализацию преступного дохода из криптовалюты в деньги вынес Промышленный районный суд Смоленска.