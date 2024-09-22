МОСКВА, 23 сентября, ФедералПресс. Главарь киевского режима Владимир Зеленский назвал ужасной для всех украинцев мысль о том, что президент США Джо Байден может отказаться поддержать «план победы» Украины.
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