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Куда российские войска двинутся после освобождения Угледара

Куда российские войска двинутся после освобождения Угледара

Угледарская группировка украинских войск близка к окружению. На Южно-Донецком направлении в ДНР, с одной стороны, после взятия Водяного, российские войска устремились в прорыв в сторону Богоявленки, с другой, подразделения ВС РФ переправились через реку Кашлагач возле Пречистовки и двигаются в сторону Новоукраинки, охватывая Угледар с двух сторон.

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Комментарии
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ИО
Игорь Овчаренко
Хорошо бы для начала освободить Угледар.,а потом уже  думать  о новых направлениях
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22 час.

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