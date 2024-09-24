Куда российские войска двинутся после освобождения Угледара

Угледарская группировка украинских войск близка к окружению. На Южно-Донецком направлении в ДНР, с одной стороны, после взятия Водяного, российские войска устремились в прорыв в сторону Богоявленки, с другой, подразделения ВС РФ переправились через реку Кашлагач возле Пречистовки и двигаются в сторону Новоукраинки, охватывая Угледар с двух сторон.