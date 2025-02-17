В 2024 году из России в Кыргызстан перевели почти $2,8 млрд

Согласно данным Нацбанка Кыргызстана, в 2024 году из России в республику было переведено $2,8 миллиарда, что составляет более 93% от общего объёма переводов кыргызстанских мигрантов, работающих за границей.
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