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Царьград

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В 2024 году из России в Кыргызстан перевели почти $2,8 млрд

В 2024 году из России в Кыргызстан перевели почти $2,8 млрд

Согласно данным Нацбанка Кыргызстана, в 2024 году из России в республику было переведено $2,8 миллиарда, что составляет более 93% от общего объёма переводов кыргызстанских мигрантов, работающих за границей.

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