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Уимблдон. Финал. Паолини сыграет с Крейчиковой

Сетка здесь. «Уимблдон» Лондон, Великобритания 1 – 14 июля 2024 Турнир «Большого шлема» Призовой фонд – 50 000 000 фунтов Открытые корты, трава Финал Барбора Крейчикова (Чехия)  Жасмин Паолини (Италия) Дата проведения 13 июля, 16.

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