Асланбек Бадаев про переход Махачева в полусредний вес: «Там есть претендент- Рахмонов»

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев высказался о возможном переходе российского бойца Ислама Махачева в полусредний вес, где выступает казахстанец Шавкат Рахмонов: «Я думаю, не стоит спешить с полусредним весом, потому что там есть титульный бой, там есть следующий претендент, я считаю, в случае победы Шавката Рахмонова.