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Владельцы «Ливерпуля» хотят минимум 3 млрд фунтов за клуб. В 2010-м FSG купила его за 300 млн

Стало известно, за сколько может быть продан «Ливерпуль». Ранее владеющая клубом компания Fenway Sports Group (FSG) выставила «Ливерпуль» на продажу.

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