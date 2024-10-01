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В Польше опасаются волны мигрантов в связи с эскалацией на Ближнем Востоке

В Польше опасаются волны мигрантов в связи с эскалацией на Ближнем Востоке

Польские власти ожидают роста числа нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией в связи с эскалацией на Ближнем Востоке.

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