Предприниматели из Петербурга назвали специалистов, которые получат премии в 2024 году

Был проведен опрос Согласно опросу, проведенному платформой Консоль.Про в декабре 2024 года методом онлайн-анкетирования среди 1248 представителей малого и среднего бизнеса из крупных городов России, в первую очередь финансового вознаграждения лишатся ленивые (41%) и безответственные (30%) работники.