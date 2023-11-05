Американским властям совершенно плевать на Украину, в противном случае они бы не позволили ей потерять сотни тысяч граждан на поле боя, заявил в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
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