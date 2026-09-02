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Царьград

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Последняя пуля: тайна последнего расстрела в России и споры о возвращении казни

Последняя пуля: тайна последнего расстрела в России и споры о возвращении казни

2 сентября 1996 года в России провели последнюю смертную казнь, с тех пор в стране действуют сразу два моратория: на назначение и на исполнение этого наказания.

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