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Законопроект по лимиту госдолга принят в США

Законопроект по лимиту госдолга принят в США

В ночь на четверг, 1 июня, подконтрольная республиканцам нижняя палата американского Конгресса утвердила решение по наращиванию госдолга США выше уже достигнутых рекордных $31,4 трлн.

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