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Пластике быть: звезда «Дома-2» Пинчук показала обвисший живот после родов

Пластике быть: звезда «Дома-2» Пинчук показала обвисший живот после родов

Блогер и бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Ирина Пинчук решилась на пластическую операцию. Знаменитость в социальной сети обратилась к подписчикам и попросила посоветовать ей хорошего хирурга, который сможет поправить все несовершенства ее тела.

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