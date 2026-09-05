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СахПресс

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Дети бегали по куполу шатра на набережной в Корсакове — видео

Дети бегали по куполу шатра на набережной в Корсакове — видео

В Корсакове детей заметили на куполе нового шатра, установленного на набережной реки. Ребята использовали конструкцию как горку: бегали по ней и скатывались вниз.

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