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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«МЮ» при Амориме выиграл 8 из 10 матчей в Лиге Европы и 6 из 24 в АПЛ. В ЛЕ поражений нет, в Премьер-лиге – 12

«МЮ» при Амориме выиграл 8 из 10 матчей в Лиге Европы и 6 из 24 в АПЛ. В ЛЕ поражений нет, в Премьер-лиге – 12

Клуб из Манчестера разгромил «Атлетик» в ответном матче полуфинала ЛЕ (4:1) и вышел в финал турнира. В этом турнире «МЮ» провел 10 игр под руководством португальца и одержал 8 побед.

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