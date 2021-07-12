Конор – Порье: «Можешь праздновать эту незаконную победу сколько хочешь»

Бывший чемпион UFC в двух весах Конор Макгрегор обратился к Дастину Порье после операции на ноге. «Как дела, фанаты ММА? «Ноторуис» здесь, только что покинул операционную.
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