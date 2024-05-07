«Конкорд» Пригожина продал фабрику-кухню в Ленобласти

Филиал перешёл во владение RBE Group Андрея Шокина.Pr Scr vk.com/concordgroup_official--> Созданная основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным группа компаний «Конкорд» продала имущество филиала «Северо-Запад» — комбинат питания в Янино В Ленинградской области.
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