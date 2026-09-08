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Регионы России

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Лавров: США и Россия готовы продолжать переговоры по Украине, дипломатия без движения за закрытыми дверями

Лавров: США и Россия готовы продолжать переговоры по Украине, дипломатия без движения за закрытыми дверями

Позиция США по Украине вызывает готовность российской стороны продолжать диалог с Вашингтоном, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью программе «Большая игра» на Первом канале.

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