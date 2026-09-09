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Смоленск 2.0

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В Дорогобужской средней школе № 2 появится профильный медицинский класс

В Дорогобужской средней школе № 2 появится профильный медицинский класс

В учреждении уже оборудовали современную лабораторию химии, оснащённую новым оборудованием для проведения практических занятий Профильный медицинский класс появится в Дорогобужской средней школе №2 имени кавалера Ордена Мужества В.

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