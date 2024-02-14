Как нейросеть видит известные поговорки о любви? Попробуйте угадать

Ответ можно будет найти вечером 14 февраля в нашем телеграм-канале Изображения сгенерированы нейросетью Midjourney Ко Дню всех влюбленных мы попросили нейросеть показать, как она видит известные поговорки и фразы о любви.
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