Онколог Евсеев назвал 7 видов рака, от которых защищают фитнес и спорт

Наши предки были вынуждены каждый день проводить в движении: то на охоте, то с племенем кочуешь… А вот современным людям приходится специально выделять время, а порой и деньги для того, чтобы добавить хоть немного физической активности.
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