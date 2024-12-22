20% джаза со справкой от нарколога

В начале октября уходящего года спикер Госдумы Вячеслав Володин, которого к тому времени, очевидно, достали полубезумные инициативы коллег, не выдержал: «Постоянно говорим нашим коллегам-депутатам: «Вы вначале подумайте, прежде чем озвучивать инициативу».