20% джаза со справкой от нарколога

В начале октября уходящего года спикер Госдумы Вячеслав Володин, которого к тому времени, очевидно, достали полубезумные инициативы коллег, не выдержал: «Постоянно говорим нашим коллегам-депутатам: «Вы вначале подумайте, прежде чем озвучивать инициативу».
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