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Что губит сосуды быстрее сахара и трансжиров: Врач назвала главного врага здоровья

Что губит сосуды быстрее сахара и трансжиров: Врач назвала главного врага здоровья

Кандидат медицинских наук и кардиолог Анна Кореневич развеяла популярные убеждения. В частности, о том, что раньше люди меньше болели.

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