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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тиафу о цели после US Open: «Хочу добиться главного – однажды выиграть «Большой шлем»

Фрэнсис Тиафу рассказал, какую цель преследует после поражения от Бена Шелтона в полуфинале US Open – 6:4, 3:6, 3:6, 5:7.

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