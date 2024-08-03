Путин, Бастрыкин, Краснов — помогите: Русский стал жертвой "правосудия" - наказал мигрантов, но диаспора отомстила

ninikooo Митусова Россияне не нужны своему государству. Чиновники и Госдума уже запаслись вторыми паспортами, наворовали миллиарды и уже на « низком старте». Проблемы россиян- им до фонаря.

Александр Пятнистый значит, надо мочить и не согласных депутов