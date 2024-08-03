Путин, Бастрыкин, Краснов — помогите: Русский стал жертвой "правосудия" - наказал мигрантов, но диаспора отомстила

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Комментарии
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ninikooo Митусова
Россияне не нужны своему государству. Чиновники и Госдума уже запаслись вторыми паспортами, наворовали миллиарды и уже на « низком старте». Проблемы россиян- им до фонаря.
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3 час.
Александр Пятнистый
значит, надо мочить и не согласных депутов
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1 час.
Александр Пятнистый
Ну, тогда будет ситуация-&quot;верхи не могут, а низы не хотят жить по-старому&quot;
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1 час.

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