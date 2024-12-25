"Островок": в уходящем году россияне стали чаще планировать путешествия заранее

Спрос среди россиян на заблаговременное бронирование размещения (за два месяца и более до начала отдыха) вырос на 20% в 2024 году относительно года ранее, пишет газета "Известия" со ссылкой на результаты исследования сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов "Островок".