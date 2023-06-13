Аргументы недели

98 690 подписчиков

Генсек НАТО Столтенберг: страны-участницы альянса на саммите в Вильнюсе 11-12 июля пообещают оказать военную поддержку Украине

Генсек НАТО Столтенберг: страны-участницы альянса на саммите в Вильнюсе 11-12 июля пообещают оказать военную поддержку Украине

Страны НАТО на встрече в Вильнюсе 11-12 июля пообещают нарастить военную мощь Украины и будут помогать государству в будущем, сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью телеканалу PBS.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх