Bloomberg: больницы Германии готовятся к масштабной войне и массовым жертвам

Власти Германии пересматривают систему здравоохранения и ее инфраструктуру на случай масштабной войны, пишет Bloomberg.
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