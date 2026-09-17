Самый лучший день Твери прозвучал в тысячи голосов

Прошедший на Театральной площади Твери сольный концерт Григория Лепса стал одним из самых массовых музыкальных событий сезона для Тверской области.
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