Такер Карлсон: США скрывают правду об НЛО

Правдивые сведения о существовании НЛО скрываются властями Соединенных Штатов из-за «преступления», совершенного ими Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон в эфире своей программы в соцсети X.
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