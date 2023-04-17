Слово и дело

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Снявшийся в «Обитаемом острове» актер Юрий Ашихмин умер на 61-ом году жизни

Снявшийся в «Обитаемом острове» актер Юрий Ашихмин умер на 61-ом году жизни

Российский актер Юрий Ашихмин, который сыграл в фильме «Обитаемый остров», умер на 61-ом году жизни. Артист скончался после продолжительной болезни.

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