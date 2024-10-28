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Россиянам назвали указывающий на рак тревожный симптом

Россиянам назвали указывающий на рак тревожный симптом

Врач общей практики Александр Мясников назвал россиянам тревожный симптом, указывающий на рак. В эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» доктор заявил, что об онкологическом заболевании может свидетельствовать резкая потеря веса.

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