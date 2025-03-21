Минюст США расследует дискриминацию белых в школах Новой Англии

Расследование возможных дискриминационных в отношении белых практик трудоустройства в департаменте образования Род-Айленда и государственных школах Провиденса начал минюст США, сообщил 21 марта сайт Breitbart News.
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