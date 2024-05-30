Балберов высказался о внесении изменений в тульский закон о транспортном налоге

30 мая проходит очередное заседание Тульской областной Думы. Депутаты в первом чтении единогласно поддержали законопроект «О внесении изменений в статью 8-1 Закона Тульской области «О транспортном налоге» и статью 2 Закона Тульской области «О внесении изменений в Закон Тульской области «О транспортном налоге».
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