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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Георгиев отразил 29 из 30 бросков «Миннесоты» и стал 2-й звездой матча. У него 33 победы в сезоне – делит 1-е место в НХЛ

«Колорадо» обыграл «Уайлд» (2:1 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ.  На счету россиянина стало 33 победы в 52 играх в сезоне при 90,2% сэйвов и коэффициенте надежности 2,85.

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