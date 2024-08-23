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Авиабаза НАТО в ФРГ усилила меры безопасности из-за «потенциальной угрозы»

Авиабаза НАТО в ФРГ усилила меры безопасности из-за «потенциальной угрозы»

Авиабаза НАТО Гайленкирхен, расположенная на западе Германии, усилила меры безопасности из-за полученной информации о возможной угрозе, сообщило управление воздушного контроля и предупреждения НАТО AWACS в соцсети Х*.

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