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Мы соседи по планете

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Фисташки, кешью и другие «орехи», которые на самом деле не являются орехами

Фисташки, кешью и другие «орехи», которые на самом деле не являются орехами

В следующий раз, когда вы будете на званом обеде, и кто-то разложит разные орехи, воспользуйтесь моментом и сообщите всем, что многие вкусные угощения, которые мы называем орехами, на самом деле не заслуживают этого названия.

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