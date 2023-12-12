Фисташки, кешью и другие «орехи», которые на самом деле не являются орехами

В следующий раз, когда вы будете на званом обеде, и кто-то разложит разные орехи, воспользуйтесь моментом и сообщите всем, что многие вкусные угощения, которые мы называем орехами, на самом деле не заслуживают этого названия.
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