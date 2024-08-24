26-28 августа движение будет ограничено  

С 26 по 28 августа доступ в некоторые общественные места столицы будет временно ограничен в связи с официальным визитом в Молдову глав трех государств, которые посетят правительство и парламент Молдовы, сообщает Noi.
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