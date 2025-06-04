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CENTCOM опубликовало фотографию F-15E с боевым снаряжением для борьбы с БПЛА на Ближнем Востоке.

CENTCOM опубликовало фотографию F-15E с боевым снаряжением для борьбы с БПЛА на Ближнем Востоке.

Истребитель ВВС США F-15E Strike Eagle в зоне ответственности Центрального командования СШАСпустя несколько дней после появления первых изображений истребителей Strike Eagle, несущих четыре или шесть пусковых контейнеров LAU-131 для целей охоты на беспилотники, Центральное командование США опубликовало фотографию, на которой видно такое же оснащение на развернутом в боевых условиях истребителе F-15E.

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