CENTCOM опубликовало фотографию F-15E с боевым снаряжением для борьбы с БПЛА на Ближнем Востоке.

Истребитель ВВС США F-15E Strike Eagle в зоне ответственности Центрального командования СШАСпустя несколько дней после появления первых изображений истребителей Strike Eagle, несущих четыре или шесть пусковых контейнеров LAU-131 для целей охоты на беспилотники, Центральное командование США опубликовало фотографию, на которой видно такое же оснащение на развернутом в боевых условиях истребителе F-15E.