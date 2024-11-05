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Вице-премьер рассказал, как будут проверять бизнес после отмены моратория в 2025 году

Вице-премьер рассказал, как будут проверять бизнес после отмены моратория в 2025 году

Власти заверили, что не намерены усложнять жизнь бизнесу В России не будут возвращаться к постоянным проверкам бизнеса, которые проводили до введения моратория в 2020 году из-за пандемии коронавируса, пишет "Клопс.

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