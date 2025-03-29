В Санкт-Петербурге азербайджанец Мамедов, работая в полиции, устал видеть русских. А парикмахер из Таджикистана Файзов -работать на русских

Alex Nемо

Материал есть, оснований для лишения гражданства РФ, народ которой они ненавидят, больше чем достаточно. Законодательная база и даже указание Президента страны тоже в наличии. Почему же эти уроды до сих пор воняют в России? Да ещё к тому же не где-то на окраинах страны, а в культурной столице России Санкт Петербурге? Там что, больше российские законы не работают вообще?