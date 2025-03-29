ИА "Русский ГУП Продакшн" В телеграм-канале “Многонационал” появилась интересная публикация.
В Санкт-Петербурге азербайджанец Мамедов, работая в полиции, устал видеть русских. А парикмахер из Таджикистана Файзов -работать на русских
Комментарии
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Alex Nемо
Материал есть, оснований для лишения гражданства РФ, народ которой они ненавидят, больше чем достаточно. Законодательная база и даже указание Президента страны тоже в наличии. Почему же эти уроды до сих пор воняют в России? Да ещё к тому же не где-то на окраинах страны, а в культурной столице России Санкт Петербурге? Там что, больше российские законы не работают вообще?
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8 час.
Александр Веревкин
Когда во главе государства сидят одни предатели и служители хабада, - смерть такого государства неминуема. Эта корчма с гнилой башкой, отравляет своим смрадом наше Отечество и наш народ вот уже четверть века. Необходима тотальная санация! Чиновников пора просто ликвидировать, как некогда еврейские парни в кожаных тужурках ликвидировали цвет русской интеллигенции, учителей, духовников, армию, культуру, казачество, народ.
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7 час.
Авас Анекак
всех черножопых повесить
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1 час.
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