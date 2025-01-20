Могут ли рыбы заснуть?

Если вы когда-либо видели, как ваша домашняя рыбка неподвижно парит в аквариуме, или у вас чуть не случился сердечный приступ, когда она перевернулась вверх брюшком на некоторое время, вы будете рады узнать, что ваш милый маленький Немо, возможно, просто задремал.