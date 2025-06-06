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Царьград

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Алина Загитова о мюзикле «Ассоль»: рок и звездный состав покоряют сцену

Алина Загитова о мюзикле «Ассоль»: рок и звездный состав покоряют сцену

Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала о создании рок-мюзикла «Ассоль», в котором выступит её коллега Евгения Медведева.

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