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Регионы России

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Герхард Шрёдер вошёл в наблюдательный совет ООО «Гиперглобус» и займётся стратегическим развитием в России

Герхард Шрёдер вошёл в наблюдательный совет ООО «Гиперглобус» и займётся стратегическим развитием в России

В начале октября Герхард Шрёдер, бывший канцлер Германии, официально вошёл в состав наблюдательного совета ООО «Гиперглобус».

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