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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Татарстанның мөселман уку йортларында кабул итү кампаниясе старт алды

Татарстанның мөселман уку йортларында кабул итү кампаниясе старт алды

<p>Татарстан мөселман уку йортларында кабул итү кампаниясе башланды. Мөселман дини белемен алырга теләүчеләргә сайлап алу мөмкинлеге зур: Татарстанда 8 мәдрәсә, Россия ислам институты, Казан ислам университеты, Болгар ислам академиясе бар.

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