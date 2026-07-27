"Просто тошниловка": какие необычные и спорные подарки вручали нашим футболистам

Какие необычные награды получали советские и российские футболисты за успешные выступления? От 15 килограммов сыра до пятилитровой бутылки шампанского, от видеомагнитофона до щенков — самые забавные призы в истории футбола.
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